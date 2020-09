--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------





personal data:





responsible party:



name: Evaristo Paez Rasmussen (natural person)



--------------------------------------------------------------------------------







reason:



reason: responsible party is a person with managerial responsibilities

function: Member of an administrative or supervisory board



--------------------------------------------------------------------------------





issuer information:



name: Atrium European Real Estate Limited

Legal Entity Identifier (LEI): 213800OJ67K27RCO2J56



--------------------------------------------------------------------------------





information about deal:



ISIN: JE00B3DCF752

description of the financial instrument: Shares

type: Acquisition - allotment of shares under the Scrip Dividend Scheme for the

Q3 dividend

date: 30.09.2020; UTC+02:00

market: Outside a trading venue

currency: Euro





price volume

2.2915 360



total volume: 360

total price: 824.94

average price: 2.2915





--------------------------------------------------------------------------------









end of announcement euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



issuer: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

phone: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

mail: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

indexes:

stockmarkets: Luxembourg Stock Exchange, Wien

language: English



Additional content: http://presseportal.de/pm/72543/4721315

OTS: Atrium European Real Estate Limited

