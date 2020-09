Atlas Holdings übernimmt Permasteelisa Group

Atlas Holdings gab heute bekannt, dass die Übernahme der Permasteelisa Group, eines weltweit führenden Unternehmens in den Bereichen Bauingenieurwesen, Projektmanagement, Fertigung, Installation und Kundenservice für moderne Gebäudefassaden, Gebäudehüllen und Innenräume, abgeschlossen ist. Die Permasteelisa Group hat bereits bei mehr als 3.500 Projekten, im Rahmen derer Skylines in aller Welt mitgestaltet wurden, mit zahlreichen Architekten kooperiert.

Permasteelisa, Gartner und Scheldebouw sind die drei Marken der Permasteelisa Group. Sie sind weltweit als führende integrierte Anbieter qualitativ hochwertiger, maßgeschneiderter Glasfassadenlösungen anerkannt. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 4.500 Mitarbeiter, die unter anderem in neun Produktionsstätten und acht Hauptkonstruktionsbüros an Standorten in 30 Ländern mit der Entwicklung, Fertigung und Installation befasst sind.

„Die Permasteelisa Group genießt das Vertrauen der weltweit visionärsten Architekten bei der Umsetzung von deren Entwürfen in die Realität. Die Unternehmensgruppe kann in den fünf Jahrzehnten ihrer Marktführerschaft eine Erfolgsbilanz mit 100-prozentiger Projektabwicklung vorweisen. Die Kombination dieser einzigartigen Marktpositionierung mit der Fachkompetenz von Atlas in der Bau- und Fertigungsindustrie ergibt eine «Win-Win-Situation» für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden“, so Timothy Fazio, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Atlas Holdings. „Wir freuen uns sehr, die Permasteelisa Group in der Unternehmensgruppe von Atlas willkommen zu heißen.“

„Die Permasteelisa Group hat einige der berühmtesten Gebäude der Welt mit auf den Weg gebracht“, so Peter Bacon, Operating Partner von Atlas Holdings. „Die Kompetenz des Unternehmens bei der Durchführung umfangreicher, komplexer Projekte ist in der Glasfassadenbranche einfach unübertroffen.“

Zu den bemerkenswerten Projekten der Permasteelisa Group zählen The Shard in London, der Hauptsitz von Apple in Cupertino (USA), die Neugestaltung des World Trade Center in New York City, wo das Unternehmen am 1 WTC, 3 WTC und 7 WTC mitarbeitete, das World Financial Center im chinesischen Schanghai, das One Vanderbilt in New York City und das International Commerce Center in Hongkong.