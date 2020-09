In einer schwierigen Gemengelage ist die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver weiterhin bemüht, Halt und Stabilität zu finden. Kürzlich musste die Aktie jedoch eine „Schrecksekunde“ verkraften.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (22.09.) zur Aktie von Pan American Silver hieß es unter anderem „[…] Die herben Kursverluste vom Wochenauftakt haben die Aktie bereits an die Zone 32,0 / 30,0 US-Dollar herangeführt. Insofern ist Obacht geboten, zumal die Oberseite der Unterstützungszone (also der Bereich um 32,0 US-Dollar) stärker ausgebildet sein dürfte, als die Unterseite. Von daher wäre ein Rücksetzer unter die 32er Marke bereits als ein starkes Warnsignal zu interpretieren. Sollte es dann auch noch unter die 30,0 US-Dollar gehen, könnte die zentrale Unterstützung bei 26,2 / 25,0 US-Dollar ins Visier geraten. Kurzum: Die Edelmetalle sind zunächst in Bedrängnis geraten. Der US-Dollar legte zu Wochenbeginn deutlich zu; mit entsprechendem Einfluss auf die üblicherweise negativ korrelierenden Edelmetalle. Für Pan Amerian Silver muss es aus charttechnischer Sicht nun erst einmal darum gehen, die Zone 32 / 30 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen und so einen Ausbau der Abwärtsbewegung in Richtung 26,2 / 25,0 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 37,0 US-Dollar die Lage beruhigen…“

Kurzzeitig spitzte sich die Lage weiter zu, als die Aktie noch einmal unter die 32,0 US-Dollar in Richtung 30,0 US-Dollar abtauchen und damit der aktuellen Entwicklungen bei Gold und Silber Rechnung tragen musste.

Dass in diesem Moment der Bereich von 30,0 US-Dollar hielt, war eminent wichtig, hätte doch sonst möglicherweise die Ausdehnung der Bewegung auf 26,2 / 25,0 US-Dollar gedroht. Trotz der Aufwärtsreaktion im Anschluss an den Test ist die „Kuh“ noch nicht vom Eis! Die 30,0 US-Dollar bleiben weiterhin latent gefährdet. Die Aktie muss sich nun oberhalb von 32,0 US-Dollar festsetzen. Noch besser wäre es allerdings, wenn sie sich zu einem Vorstoß über die 37,0 US-Dollar hinweg aufraffen könnte.