München (ots) -- Acht der zehn aktivsten Patentanmelder sind in China.- Nur IBM, Microsoft, Google und Amazon halten mit .- Bei den Autoherstellern führen General Motors und Ford beim Daten-Management.Volkswagen/Audi sind top in der EU.Das autonom fahrende Auto muss immense Datenmengen verarbeiten. Neben IBMforschen vor allem Chinas Technikgiganten und Universitäten an diesem Thema.Alibaba, Tencent, Oppo, Baidu und viele andere mehr entwickeln Know-How, dasüber das autonome Fahren mit entscheidet.