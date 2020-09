München (ots) - Zur Beendigung der SARS-CoV-2-Pandemie wartet die Welt auf

Impfstoffe - und tatsächlich ist ein beispielloses Rennen im Gang: Rund 180

Projekte laufen. Sollte die wissenschaftliche Hürde genommen werden - die

Zulassung eines wirksamen und sicheren Impfstoffes - steht die nächste

Herausforderung vor der Tür: Die Herstellung und die Verteilung bisher nie

dagewesener Mengen. Doch wer entscheidet, wer wann wieviel Impfstoff erhält?



Das Interesse an wirksamen Pandemieimpfstoffen ist nicht nur eine Frage vonGesundheit, sondern hat Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Es geht umGeld. Viel Geld: Der internationale Währungsfonds (IMF) schätzt diewirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie auf 375 Milliarden Dollar im Monat.Eine wirksame und sichere Vakzine hätte demnach auch die Wirkung einergigantischen Konjunkturspritze. Im Rennen um den Impfstoff mit dem höchstenwirtschaftlichen Nutzen in der Geschichte der Menschheit dürfte sie ganz obenmitspielen.Aber noch muss die Vakzine entwickelt werden. Und dann in schnellem Tempo ingroßen Mengen hergestellt werden. Nur um das einzuordnen: Momentan gibt es fürdie klassischen Grippeimpfstoffe eine globale Produktionskapazität für einehalbe Milliarde Dosen. Wahrscheinlich bräuchte man aber das zwanzigfache* davon.Das schreiben Prof. Dr. Dieter Cassel (Uni Duisburg-Essen), Prof. Dr. VolkerUlrich (Uni Bayreuth) und die beiden in der pharmazeutischen Industriebeschäftigten Gesundheitsökonomen Dr. Andreas Heigl und Dr. Andreas Jäcker indem Artikel "Impfstoff für alle - wie soll das gehen?". Er ist in derZeitschrift "RPG Recht und Politik im Gesundheitswesen" erschienen."Bottlenecks" in der Impfstoffversorgung gegen SARS-CoV-2Aber das sind bei weitem nicht alle "Bottlenecks". Die bestehendeVersorgunginfrastruktur ist naturgemäß für solche Mengen nicht ausgerüstet. Esdürfte an Transport- und Kühlkapazitäten fehlen bis hin zu der Frage: Gibt eseigentlich genug Ärztinnen und Ärzte, die zum Impfen zur Verfügung stehen? Ineinem Thesenpapier geht Prof. Dr. Matthias Schrappe, Uni Köln, davon aus, dasses rund tausend Arbeitstage, sprich ca. vier Jahre, dauern würde, rund 60Millionen Menschen in Deutschland zu impfen - und das auch nur, wenn pro Tag60.000 Impfungen verabreicht würden. Deshalb, so Prof. Ulrich, müssten imdeutschen Gesundheitswesen schon jetzt alle Anstrengungen dafür unternommenwerden, diese "Tageskapazität" deutlich zu steigern.Ein großer Run auf ein sehr knappes Gut: Der Ökonom nennt das einen"Nachfrageüberhang". "Es ist abzusehen, dass die verfügbaren Impfstoffdosen