Die Saisonalität und ihre Ausnahmen

Der in vielen Jahren für die Aktienmärkte sehr ungemütliche September hat zumindest beim DAX in diesem Jahr keinen allzu großen Schaden angerichtet. Unter dem Strich wird der heute zu Ende gehende Monat dem Index wahrscheinlich ein kleines Minus bescheren. Übergeordnet bleibt es dabei, dass sich der DAX nach dem Absturz im Frühjahr und der anschließenden Erholung in einer Seitwärts-Konsolidierung befindet.

Mit dem Start des Oktobers beginnt nun die historisch betrachtet „gute“ Phase für Aktien. Die kommenden drei Monate liegen in der Performance-Rangliste der vergangenen 33 Jahre auf den Plätzen zwei bis vier. Im Schnitt ging es hier jeweils um mehr als 2% nach oben. Nur der April kann noch leicht bessere Ergebnisse ausweisen. Seit 1988 gab es lediglich vier Jahre, in denen der DAX im Schlussquartal nicht zulegen konnte. Zuletzt war das 2018 der Fall, als es in den letzten drei Monaten des Jahres allerdings ein deutliches Minus von fast 14% gab.