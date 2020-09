Gröschls Mittwochskommentar: 40/2020

Davon ausgehend, dass die wenigstens die Debatte der beiden US-Präsidentschaftskandidaten heute Nacht live gesehen haben, darf ich mich da gleich in den Kreis der Kommentatoren aufnehmen und meinen Senf dazugeben, wobei das ja eine alte Tradition hat, insbesondere auch was die Literatur anbetrifft, sich über Inhalte zu äußern, die man nur aus zweiter Hand kennt. Ein Schelm, der hier denkt, dass die Finanzindustrie wohl eine der größten Informations-Recycling-Anlagen überhaupt ist. Aber wir/ich kommen schon im ersten Satz vom Thema ab. Greifen wir uns also ein paar Fragmente heraus und kommentieren diese.

Dass Trump kein – nein nicht nur kein aufrechter, sondern gar kein – Demokrat ist, dürfte ja bereits bis an den letzten Stammtisch im mittleren Westen vorgedrungen sein. Soweit also so beunruhigend aber doch bekannt. Deutlich verunsichert hat er aber gestern mit seine Aussagen zu den sogenannten White Suprimacists, also den dortigen Faschisten, stellvertretend für die er die Proud Boys angesprochen hat. (Die mögen sicher nicht nur die Gender-Equality-Aktivist*innen nicht. J) Hat er ihnen doch über den Äther zugerufen Stand down and Stand by, was frei übersetzt wohl so viel bedeutet wie Wartet ab und haltet Euch bereit. Geht´s nur mir so oder fühlen sich hier viele in den Münchner Hofbräukeller um 1920 versetzt? Geht’s eigentlich noch tiefer?

Die Hoffnung ist natürlich, dass hier Nachrichten in so einfacher Sprache transportiert werden – ganz so wie man´s jetzt auch im ORF einschalten kann – die zum einen auch von den nicht ganz so Schnellen verstanden und von denen, die´s verstehen nicht mehr ignoriert werden können. Der einzige Pferdefuß ist dabei leider der andere Kandidat Sleepy Joe Biden. Eigentlich unglaublich, dass sich in einer Nation mit über 300mn Staatsbürgern, die ja zweifelsohne auf vielen Gebieten Unvergleichbares zustande gebracht hat und bringt, sich das Kondensat der vermeintlichen Eliten auf diese beiden Kandidaten für das höchste Amt im Staat verständigt hat. Wenn das nicht der Beweis für ungefähr alle Theorien von russisch-chinesischer Intervention bis hin zu den Illuminaten ist, dann weiß ich auch nicht.