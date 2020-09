Galaxy Digital ernennt Damien Vanderwilt zum Co-Präsidenten und Leiter der Abteilung Global Markets Rhonda Medina in den Vorstand

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy

Digital" oder das "Unternehmen") gab bekannt, dass es Damien Vanderwilt zu

seinem Co-Präsidenten und Leiter der Abteilung Global Markets ernannt hat.

Darüber hinaus wurde Rhonda Medina mit sofortiger Wirkung in den Vorstand von

Galaxy Digital Holdings GP LLC berufen.



"Wir freuen uns, Damien als neuestes Mitglied im Führungsteam von Galaxy Digital

begrüßen zu dürfen", sagte Mike Novogratz, Gründer, CEO und Vorsitzender von

Galaxy Digital. "Als erfahrener Manager, der effektiv in großem Maßstab

gearbeitet hat, verbessert Damiens umfassendes Wissen über globale

Verkaufsbewegungen, elektronische Handelsausführung und Kapitalmarktstruktur

unsere Bemühungen um die Institutionalisierung des Digital Asset und

Blockchain-Technologie-Sektors, das Angebot neuer Dienstleistungen und das

Vorantreiben unserer Technologie-Roadmap erheblich."





Vanderwilt kommt zu Galaxy Digital von Goldman Sachs , wo er 20 Jahre lang tätigwar. Zuletzt war er Partner und Global Head of FICC Execution Services, einUnternehmen, das er für Goldman Sachs nach New York verlegte und 2016 dortgründete. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Leitung derBemühungen um die Konsolidierung der Stimme und der systematischenMarktgestaltung sowie für die Weiterentwicklung von Technologien, Plattformenund Dienstleistungen in der Abteilung Globale Märkte. Die starken, langjährigenBeziehungen von Vanderwilt zu vielen der größten Kunden von Goldman halfen derKanzlei Vanderwilt dabei, ihnen einen optimalen Marktzugang zu verschaffen. Indiesem Zeitraum erhöhte Goldman Sachs das Volumen des FICC-Market-Making, daselektronisch an Kunden geliefert wurde, im Vergleich zu menschlichen Händlernerheblich. Unter der Aufsicht von Vanderwilt baute Goldman Sachs insbesonderesein Single Dealer Platform Handelssystem, Marquee Trader, neu auf, entwickeltesein marktführendes eAron-Rohstoffhandelssystem und schloss sich mit BloombergLLP zusammen, um seine firmeneigenen Handelsanalysen in FXGO, einer globalenDevisenhandelsplattform auf dem Bloomberg-Terminal zu präsentieren. Bevor er dieFICC Execution Services leitete Vanderwilt mehrere Geschäfte für Goldman Sachsmit Sitz in London, darunter Equities Execution Services & Trading und CrossAsset Sales. Er hatte auch Positionen bei Goldman Sachs in Hongkong und Sydneyinne. Es wird erwartet, dass Herr Vanderwilt im Januar 2021 zu Galaxy Digitalkommt und mit seinem Kollegen Christopher Ferraro als Co-Präsidentzusammenarbeiten wird."Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Damien, um Galaxy in die nächste Phase