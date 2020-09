MÜNCHEN (dpa-AFX) - Kürzlich machte der Lichtkonzern Osram mit einer optimistischeren Prognose für das am 30. September zu Ende gehende Geschäftsjahr 2019/2020 positiv von sich reden. Sonst waren erfreuliche Nachrichten beim angeschlagenen MDax-Konzern , der seit Anfang Juli mehrheitlich dem österreichischen Sensorspezialisten AMS gehört, zuletzt aber die Ausnahme. Was bei Osram los ist, wie Experten die weiteren Perspektiven einschätzen und wie sich die Aktie entwickelt hat.

Der Begriff Krise ist beim Münchner Traditionsunternehmen längst kein Fremdwort mehr. Schon vor der Coronavirus-Pandemie litt Osram unter der anhaltend mauen Autokonjunktur sowie dem schwächelnden Geschäft mit Smartphone-Herstellern und schrieb bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2018/2019 unter dem Strich tiefrote Zahlen. Aktuell kommt noch die Virus-Krise hinzu. Sie brockte der früheren Siemens-Tochter zuletzt zwei weitere verlustreiche Quartale ein.

Trotzdem hat AMS-Chef Alexander Everke, dessen Konzern derzeit rund 71 Prozent der Anteile an Osram hält, den zwischenzeitlich von Marktbeobachtern in Frage gestellten Kauf gegen alle Widerstände durchgezogen. Er setzt darauf, dass sich der laufende Konzernumbau bei Osram schon bald in den Zahlen positiv bemerkbar macht und das Unternehmen wieder dauerhaft Gewinne einfährt. Erst in der vergangenen Woche schlossen AMS und Osram einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem von mindestens 75 Prozent der anwesenden Osram-Aktionäre auf einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung am 3. November noch zugestimmt werden muss.

Der Apple -Zulieferer AMS, dessen Geschäfte zuletzt klar besser liefen als jene des deutlich größeren Münchner Traditionsunternehmens, hatte sich Ende vergangenen Jahres im Bieterkampf mit US-Finanzinvestoren durchgesetzt und sich nach langem Ringen die Mehrheit an Osram gesichert. Nicht erst seit dem Vollzug des milliardenschweren Deals stehen Befürchtungen im Raum, dass der Konzern zerschlagen werden und ein massiver Stellenabbau drohen könnte, weil AMS nur ein Interesse an Teilen des Unternehmens nachgesagt wird.

Everke will mit Osram einen europäischen Weltmarktführer für Sensoriklösungen und Photonik schmieden. Spekulationen um eine Trennung von Osrams Automotive-Bereich hatte er im Sommer eine Absage erteilt, auf Nachfrage aber auch gesagt, dass er in der Gemeinschaftsfirma mit dem Autozulieferer Continental keine strategische Logik sehe.