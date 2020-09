Gasstreit mit Türkei, China und Binnenmarkt zentrale EU-Gipfelthemen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Sondergipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs wird sich in dieser Woche vor allem mit dem Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer, den Beziehungen zu China und der Stärkung des europäischen Binnenmarkts in der Corona-Krise befassen. Man gehe davon aus, dass die Mitglieder des Europäischen Rats zu Beginn ihres Treffens am Donnerstag ihre "volle Solidarität" mit Griechenland und Zypern bekräftigen, hieß es von EU-Diplomaten am Mittwoch.

Zu den umstrittenen Gas-Erkundungen der Türkei, die besonders Athen scharf kritisiert hatte, habe es Vorberatungen gegeben, um eine Deeskalation zu erreichen. Signale der Gesprächsbereitschaft aus Ankara seien ermutigend - aber man sehe das Thema weiterhin als wichtigen Diskussionspunkt. "Es hat erste Schritte gegeben, aber weitere müssen folgen." Daneben soll über die Menschenrechtslage, Migration und das Verhältnis der Türkei zu Libyen gesprochen werden.