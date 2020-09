Plansecur Finanzplanungsmesse 2020 sendet optimistische Signale Kassel (ots) -



- Johannes Sczepan: "In der Krise rückt der Wert lebenslanger Beratung wieder in den Fokus. Langfristige Beziehungen gewinnen an Bedeutung." - Finanzgruppe meldet 6 Prozent Plus für das abgelaufene Geschäftsjahr - Die 2020er Jahre werden von der vierten industriellen Revolution geprägt

Die Finanzplanungsmesse 2020 der Finanzberatungsgruppe Plansecur stand im Zeichen des Optimismus. Unter dem Motto "Gemeinsam neue Wege gehen: analog, digital, interaktiv" hatten sich rund 400 geladene Teilnehmer zu der in diesem Jahr vollständig online abgehaltenen Messe eingefunden. "Plansecur kann digital", erklärte Geschäftsführer Johannes Sczepan zur Begrüßung. Damit spielte er über die gelungene Messe hinaus auf die erfolgreiche Umstellung der Finanzgruppe auf Videoberatung und digitale Kundenkommunikation an. Plansecur war es gelungen, trotz der Coronakrise das Geschäftsjahr mit einem Plus von 6 Prozent abzuschließen. Dennoch stellte er fest: "Digital kann das persönliche Zusammentreffen auf Dauer nicht ausgleichen. Wir setzen bei Plansecur nicht auf reine Digitalisierung, sondern nach wie vor auch auf den direkten Kontakt, sobald er wieder sicher ist." Die Finanzplanungsmesse 2021 soll wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.