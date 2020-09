www.fondsboutiquen.de - Monaco, Wien, Frankfurt: 'Family Offices, Asset Allocation & Fondsanalyse' (6.10.2020 & November 2020) & 'Das Aktien-Rätsel des Jahres 2020' (15.10.2020), 'Fondsboutiquen, Family Offices & Fondsselektion' (November 2020)

"Die Themenfelder Family Offices, Fondsboutiquen und Inkubatoren erscheinen oft auf eine interessante Weise miteinander verbunden. Markus Hill sprach für www.fondsboutiquen.de mit Martin Friedrich, Head of Economic and Market Research & Portfolio Manager, Lansdowne Partners Austria GmbH, über diesen fachlichen Zusammenhang und über das liquide Investment in die Asset-Klasse Immobilien (REITs). Ergänzt werden diese Ausführungen zusätzlich durch Gedanken zu Bewertungsfragen bei Investments in Immobilien (liquide und nicht-liquide Anlage). Dieses Interview steht im direkten Zusammenhang mit der Teilnahme an der Paneldiskussion "RealX: Real Estate Investment Opportunities for Family Offices" vom 18.9.2020 (Link zum Video, weitere Veranstaltungen: Family Office-Panel, FundForum International, 6.10.2020 & Wien-Vortrag bei CDInvest, 15.10.2020, siehe Link im Interviewtext)."

"Fondsboutiquen sind bankenunabhängige Asset Manager, eigentümergeführt, spezialisiert und lieben das, was sie tun: Fonds nach den eigenen Vorstellungen managen ohne Konzernvorgaben. Wie bei ,normalen' Unternehmern findet man hier viele Spitzentalente, oft mit einer Nähe zu Künstlernaturen. Hier findet man sozusagen den Mittelstand, die Hidden Champions der Finanzindustrie. Viele Family Offices mögen diese Kategorie von Fondsmanagern, oft werden auch interessante Köpfe in Family Offices - sozusagen als ,Boutique im Family Office' - entwickelt. Diese Adressen, die auch gerne den fachlichen Dialog mit anderen Family Offices führen, schätzen es, wenn man sich intensiv mit den Köpfen aus diesem Segment beschäftigt, man aufgrund von Fondssearch-Projekten auch viele interessante Manager sieht und diese Informationen gerne teilt, was in der Regel auch keine Einbahnstrasse ist."