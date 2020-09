Der Kampf zwischen Bullen und Bären ging auch am letzten Handelstag eines mal wieder turbulenten Börsenmonats September weiter. Wer am langen Ende aus diesem Kampf als Gewinner vom Börsenparkett gehen wird, dürfte damit wohl erst im Oktober entschieden werden.

Zwar sind unter 12.700 Punkten erneut Käufer im Deutschen Aktienindex eingestiegen und haben so ein weiteres negatives Trendwendesignal, das unter 12.736 Punkten hätte entstehen können, verhindert. Übergeordnet hat sich das technische Bild allerdings noch nicht ins Positive gedreht. Dafür ist ein Anstieg des DAX über 12.900 Punkte notwendig. Der Versuch, diese Marke zu knacken, läuft aktuell.



Gute Nachrichten gab es in den USA heute aus dem industriellen Großraum Chicago. Der dortige Einkaufsmanagerindex stieg mit 62,4 Punkten deutlich stärker als erwartet, die Prognose von Volkswirten lag lediglich bei 51,9 Punkten. Damit bestätigt sich die Sorge, dass steigende Infektionszahlen die konjunkturelle Erholung umkehren könnten, zumindest in diesen Daten nicht. Dies scheint die Schnäppchenjäger am Aktienmarkt bei der Stange zu halten. Gleichzeitig sind die Anleger mit einem längeren Zeithorizont gewillt, die etwas höhere Volatilität in ihren Positionen auszusitzen.



Für den Moment jedenfalls bleibt festzuhalten, dass die Tatsache, dass es im DAX noch einmal tiefer gegangen ist als beim ersten Rutsch Anfang September niemanden wirklich aus der Ruhe bringt.