Die Aktie von S&T steht weiter massiv unter Druck. Notierte das Papier am Wochenanfang noch bei fast 22 Euro, so lag es im heutigen Tagesverlauf im Tief bei 16,48 Euro. Grund für den Absturz ist eine Short-Empfehlung eines britischen Analystenhauses. Dies hat den Markt stark verunsichert. Die Gesellschaft aus Linz versucht aktuell, Details zu dieser Analystenstimme zu erhalten. Man will kurzfristig und detailliert auf mögliche ...