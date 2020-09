Seehofer plant keine neue Hürden für Umwandlung in Eigentumswohnungen

(durchgehend aktualisiert)



BERLIN (dpa-AFX) - Anders als zunächst vorgesehen plant Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) doch keine höheren Hürden für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und der am Dienstag an die anderen Bundesministerien verschickt wurde. Damit verabschiedet sich der Minister vorerst von einem Beschluss des Wohngipfels vom September 2018; als Begründung gibt sein Ressort allerdings an, dass sich die Länder dazu nicht einig seien. Der Deutsche Mieterbund und der Deutsche Gewerkschaftsbund reagierten enttäuscht.

Noch im Juni hatte das Ministerium einen ersten Entwurf mit der Bitte um Stellungnahme an Verbände verschickt. Darin hieß es, die Genehmigung zur Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum dürfe künftig versagt werden, "wenn dies für die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen erforderlich ist". Es waren allerdings auch Ausnahmen geplant, wonach die zuständige Behörde die Genehmigung nicht hätte verweigern dürfen, etwa wenn Familienangehörige das Eigentum zur eigenen Nutzung erwerben wollen.