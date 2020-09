Unter der Gürtellinie

Gestern ging also die mit Spannung erwartete erste große TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden über die Bühne. Es wurde so hitzig wie man erwarten bzw. befürchten konnte. Die Zuschauer – und wir haben uns die komplette Debatte angetan – haben aus der teils chaotischen Diskussion vermutlich nur wenig mitgenommen, was sie nicht ohnehin schon wussten oder ahnten. Biden agierte ruhiger und kontrollierter, was ihn im Kontrast zum polternden Trump staatsmännischer …