SEVEN PRINCIPLES AG

SEVEN PRINCIPLES AG: Aufsichtsrat schließt Vorstandsvertrag mit CEO Dr. Michael Pesch bis Ende September 2023 ab



30.09.2020 / 17:40

Köln, 30. September 2020. Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG hat Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG hat Dr. Michael Pesch für weitere drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Dr. Michael Pesch ist seit April 2019 CEO der SEVEN PRINCIPLES AG. Auf Grund seiner bisherigen sehr erfolgreichen Tätigkeit für die Gesellschaft schließt der Aufsichtsrat zum 01. Oktober 2020 einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren bis Ende September 2023 mit Herrn Dr. Pesch ab.