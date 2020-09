Seit dem Morgen kursiert der Name schon in verschiedenen Medien, vor wenigen Minuten hat es der FC Schalke 04 offiziell bestätigt: Manuel Baum wird neuer Cheftrainer der Königsblauen. Der 41jährige kommt vom DFB, dort hat er zuletzt die U18-Nationalmannschaft trainiert. Baum erhält bei Schalke 04 einen Vertrag bis Sommer 2022.Sportvorstand Jochen Schneider lobt den neuen Mann an der Seitenlinie: „Wir haben mit Manuel Baum ...