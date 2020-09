Seit unserer letzten Kommentierung vom 25.08. ging es bei Mais im wahrsten Sinne des Wortes zunächst hoch her.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Preis durchschlug die wichtige Unterstützung bei 315 US-Cents, kam schließlich nahe dem April-Tief zum Stehen und versucht sich seitdem erneut daran, ein Erholungsszenario zu kreieren. Aus charttechnischer Sicht konnte Mais bereits die ersten Teil-Erfolge verzeichnen. Die Rückkehr über die 315er Marke gelang und so langsam, aber sicher hat sich der Preis in die erweiterte Schlagdistanz zur derzeit relevanten Widerstandsmarke von 350 US-Cents vorgearbeitet. Doch noch immer gilt: Erst bei einem Ausbruch über die 350 US-Cents würde eine Erholung an Bedeutung gewinnen. Bis dahin ist es noch das sprichwörtliche Muster ohne Wert. […]“



In der Folgezeit baute sich Druck auf der Oberseite auf. Der Preis durchbrach den bis dato limitierenden Widerstand bei 350 US-Cents und generierte damit ein wichtiges Kaufsignal. Dieses entfaltete auch gleich seine Kraft. Mais setzte seine Aufwärtsbewegung fort, kreuzte die 200-Tage-Linie bullisch und erreichte zügig den Bereich von 380 US-Cents. Hier setzten dann allerdings Gewinnmitnahmen ein, die Mais mittlerweile in Richtung 360 US-Cents führen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich die Konsolidierung weiterhin oberhalb von 350 US-Cents abspielen würde. Sollte es darunter gehen, muss mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung auf 315 US-Cents gerechnet werden. Auf der Oberseite haben nun die 380 US-Cents limitierenden Charakter.

Unter fundamentalen Aspekten stand der kürzlich vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für September im Fokus. Dieser hatte aus „Mais-Perspektive“ durchaus positive Aspekte zu bieten. So wurden die Projektionen für das Erntejahr 2020 / 2021 reduziert. Ging man im August-Report noch von globalen Lagerendbeständen für Mais in Höhe von 317,46 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen September-Report auf 306,79 Mio. Tonnen nach unten korrigiert.