GOLDMAN SACHS belässt Covestro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Covestro angesichts der Übernahme einer Sparte von Royal DSM auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Deal entspreche auf beiden Seiten den strategischen Zielen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Kunststoffkonzern Covestro sei es ein Zukauf der größeren Art mit einem bedeutend erscheinenden Synergiepotenzial./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 11:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.