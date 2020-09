Klöckner will Umbaupläne für Tierhaltung voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner will Pläne zu einem grundlegenden Umbau der Tierhaltung weiter voranbringen. Sie halte daran fest, noch in dieser bis 2021 laufenden Wahlperiode Schlussfolgerungen für einen "Systemwechsel" zu ziehen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch nach einem Gespräch mit Vertretern von Bundestagsfraktionen in Berlin. Dazu sollen im Frühjahr Ergebnisse zweier jetzt ausgeschriebener Studien zu möglichen Finanzierungswegen für mehr Tierwohl vorliegen.

Klöckner betonte, es gehe um gesellschaftliche Erwartungen nach mehr Tierwohl - aber auch darum, eine wettbewerbsfähige Nutztierhaltung in Deutschland zu halten. Daher sei Planungssicherheit für die Bauern bei der Finanzierung von Stallumbauten wichtig. Ein Stall werde nicht für vier Jahre einer Wahlperiode gebaut. Klöckner strebt deswegen einen breiten Konsens über die nächste Wahl hinaus an.