30.09.2020 / 18:30

VST BUILDING TECHNOLOGIES steigert Betriebsleistung im ersten Halbjahr 2020 auf 34,48 Mio. Euro und EBITDA auf 0,95 Mio. Euro



- EBIT trotz Covid-19-Krise mit schwarzer Null



- Wichtige strategische Wachstumsziele erreicht



- Trotz eingeschränkter Visibilität aufgrund von Covid-19 gut für die Zukunft aufgestellt



Leopoldsdorf - 30. September 2020 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat sich im ersten Halbjahr 2020 widerstandsfähig gegen die Covid-19-Pandemie gezeigt und weitere strategische Wachstumsziele erreicht. In der Berichtsperiode konnte die Gesellschaft unter anderem wichtige Fortschritte bei der weiteren Internationalisierung ins europäische Ausland erzielen. So startete VST ein erstes Projekt in Dänemark, bei dem das Unternehmen Baukomponenten für ein Revitalisierungsprojekt in Kopenhagen liefert, und hat die Vertriebsaktivitäten in Polen aufgenommen.

Die Betriebsleistung stieg in den ersten sechs Monaten 2020 um 469 % auf 34,48 Mio. Euro von 6,07 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. Der deutlich veränderte Konsolidierungskreis nach der mehrheitlichen Übernahme von Premiumverbund zum 01.07.2019 prägte die aktuellen Halbjahreszahlen merklich. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum trotz Covid-19-Pandemie bei einer schwarzen Null (0,01 Mio. Euro) nach 0,63 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Periodenergebnis lag nach 0,15 Mio. Euro im Vorjahr per Ende Juni 2020 bei -0,71 Mio. Euro. Das Eigenkapital konnte zum 30. Juni 2020 im Vergleich zum Jahresende 2019 von 11,75 Mio. Euro auf 15,04 Mio. Euro erhöht werden.



Aufgrund der eingeschränkten Visibilität durch die anhaltende Covid-19-Pandemie stellt VST zum aktuellen Zeitpunkt keine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf. Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen aufgrund seiner starken Marktposition, der umfangreichen Projektpipeline, der weiteren Forcierung der erfolgreichen Wachstumsstrategie sowie der einzigartigen und patentierten Technologie gut aufgestellt.