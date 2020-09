BOSTON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter den Aktienanlegern hat sich einer Befragung von State Street zufolge im September wieder etwas eingetrübt. Der vom Vermögensverwalter ermittelte Investor Confidence Index (ICI) sank um 2,2 Punkte auf 83,9 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Im August hatte sich die Stimmung moderat verbessert.

Regional betrachtet hat der Risikoappetit der Investoren vor allem in Europa nachgelassen. Dort fiel der Teilindex um 12,0 Punkte auf 110,6 Zähler. Während das auf Asien ausgelegte Stimmungsbarometer um 5,6 Punkte nachgab, war jenes für Nordamerika ein Lichtblick mit einem Anstieg um 1,2 Punkte. Anders als in Europa bleiben die Indizes in den letzten beiden Regionen mit 84,4 und 78,8 Punkten aber unter der neutralen 100-Punkte-Schwelle.