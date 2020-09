Die Optiker-Kette Fielmann sieht Chancen, in diesem Jahr bessere als bisher prognostizierte Zahlen zu erreichen. Voraussetzung sei, dass es im Jahresverlauf zu keinen weiteren Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie komme, teilt das Hamburger Unternehmen mit. In diesem Falle könne man „die bisher prognostizierten Erwartungen für das Gesamtjahr übertreffen”, so Fielmann.Die Hanseaten nennen einen Konzernumsatz von ...