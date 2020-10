CONVERIUM HOLDING AG

Am 27. Juli 2004 gab Converium bekannt, ein führendes externesBeratungsunternehmen mit einer aktuariellen Untersuchung zurÜberprüfung der Schadenreserven für in Zürich und New Yorkgezeichnetes Geschäft beauftragt zu haben. Converium erklärte ferner, dass diese Analysen vor Ende August vorliegen und im Anschluss daranspezifische Massnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis angekündigtwerden würden.Converium bekräftigt diesen Zeitplan. Das Unternehmen wird am 31.August 2004 eine detaillierte Mitteilung veröffentlichen und amselben Tag um 15:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz für Analysten undMedienvertreter abhalten, um die Ergebnisse der aktuariellen Studieund die daraus resultierenden Kapitalmassnahmen zu diskutieren. DieseTelefonkonferenz wird gleichzeitig als Webcast übertragen und aufwww.converium.com zugänglich sein. Die Details dazu werden in derMedienmitteilung veröffentlicht.Kontakt:Michael Schiendorfer Zuzana DrozdMedia Relations Manager Head of Investor Relationsmichael.schiendorfer@converium.com zuzana.drozd@converium.comPhone: +41 (0) 1 639 96 57 Phone: +41 (0) 1 639 91Fax: +41 (0) 1 639 76 57 20 Fax: +41 (0) 1 639 71 20www.converium.com