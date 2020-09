Orange Polska nutzt ADTRANs Lösungen für den Glasfaserausbau zur Erweiterung von FTTH-Diensten

ADTRAN, Inc., (NASDAQ:ADTN), der führende Anbieter von offenen Netzwerk- und Subscriber-Experience-Lösungen der nächsten Generation, gab heute seine Implementierungspläne mit Orange Polska bekannt. Orange, Polens führender Betreiber mit einem Marktanteil von 28 % und über 13,7 Millionen aktiven Kunden, baut seinen Fiber-to-the-Home-Dienst (FTTH) zügig aus und hat sich für ADTRANs Lösungen zur Erweiterung der Gfast-Faser der 2. Generation entschieden, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Breitbanddienste mit hoher Kapazität für mehr Haushalte und Unternehmen weiter zu beschleunigen.

„Orange Polska hat sich zum Ziel gesetzt, mehrere tausend zusätzliche Kunden pro Jahr mit schnelleren Breitbanddiensten zu erreichen, was unserer Meinung nach ihre Lebensqualität verbessern und es mehr Menschen ermöglichen wird, von der Gigabit-Gesellschaft zu profitieren“, sagte Michal Wal, Director, Fixed Access Networks bei Orange Polska. „ADTRAN war in der Lage, die richtige Lösung in der richtigen Größenordnung zu liefern, die es uns ermöglicht, unseren Kunden den besten Service zu bieten und unsere Ziele bei den Netzwerkdiensten heute und in Zukunft zu erreichen.“