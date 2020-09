Bayer plant hohe Einsparungen – Milliardenschwere Abschreibungen drohen

2021 soll der Umsatz bei Bayer auf dem Niveau von 2020 liegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll etwas sinken. Die Folgen der Pandemie sind vor allem in Landwirtschaftsbereich weiter zu spüren. Daher will Bayer an den Kosten arbeiten. Es soll ab 2024 zusätzliche operative Einsparungen von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geben. Dabei kann es zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen.Die Auswirkungen der Pandemie im ...