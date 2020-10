- Das Teamwettkampf-Format mit eigener Plattform motiviert und vereint Läufer*innen in einer Zeit, in der viele getrennt sind.

NEUSS, Deutschland, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- ASICS kündigt heute den ersten ASICS World Ekiden 2020 an: eine ultimative Herausforderung, bei der Teams von bis zu sechs Personen in der ganzen Welt zusammenkommen, um gemeinsam einen Marathon zu absolvieren. Inspiriert von einem Jahrhundert japanischer Laufkultur wird das Rennen in sechs Etappen – drei von 5 km, zwei von 10 km und eine von 7,2 km – aufgeteilt, so dass Läufer*innen aller Fähigkeiten und Erfahrungen teilnehmen können. Ab dem 1. Oktober 2020 ist eine kostenlose Anmeldung über die ASICS Plattform oder Runkeeper möglich. Die Teams müssen den Staffellauf zwischen dem 11. und 22. November 2020 absolvieren.

Auf der Wettkampf-Plattform, die sowohl Race Roster als auch Runkeeper nutzt, kombiniert ASICS World Ekiden 2020 reales und virtuelles Laufen. Von der Verfolgung der Fortschritte des Teams in Echtzeit auf Runkeeper oder einem anderen Tracker (z.B. Apple, Garmin, Strava, etc.) bis hin zur Platzierung auf Live-Leaderboards und dem Angebot eines individuell angepassten Audio-Erlebnisses für das Rennen – die Teilnehmer*innen werden die Aufregung, das Wir-Gefühl und die Motivation eines Teamwettbewerbs erleben, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Am Ende jeder Etappe übergeben sie einander ein digitales Tasuki – eine schmale Schärpe, die in traditionellen japanischen Ekidens als Staffelstab verwendet wird.

Menschen zusammenbringen, wenn sie getrennt voneinander sind

Der Launch der ASICS World Ekiden 2020 ist eine direkte Antwort auf die Ergebnisse der laufenden globalen ASICS-Studie[1] zu den sich ständig ändernden Bedürfnissen von Läufer*innen und Sportfans auf der ganzen Welt. Die Untersuchung, die unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie begann, zeigt, dass weltweit 42 Prozent der Menschen, die regelmäßig Sport treiben, Schwierigkeiten haben, motiviert zu bleiben, weil ihnen ein Ziel fehlt, auf das sie hinarbeiten können.