BEIJING, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Das World Canal Cities Forum 2020 startete am Montag in Yangzhou, in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.

Unter dem Motto „Nachhaltiger Wohlstand und Entwicklung der Kulturtourismusindustrie der Kanalstädte der Welt" zielte das Forum auf den Austausch und die Präsentation der erfolgreichen Praxis und der fortgeschrittenen Erfahrungen der Weltkanal-Kultur ab und lieferte nützliche Hinweise für die Entwicklung der Kanalstädte und der Kanal-Kultur der Welt.