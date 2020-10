OCIM eröffnet ständiges Büro in Toronto

Ocim Precious Metals SA („OCIM“) meldet erfreut die Eröffnung eines ständigen Büros im Stock Exchange Building in Toronto: The Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 1800, Toronto M5X1E3, Kanada

ÜBER TORONTO

Kanada ist einer der Top-5-Produzenten der wichtigsten Metalle und Mineralien weltweit, und die Branche trägt mehr als 3 Prozent zum Bruttosozialprodukt des Landes bei. Dank der langjährigen industriellen und kulturellen Tradition Kanadas, eines stabilen und dynamischen Wirtschaftsumfelds und seiner Aufgeschlossenheit gegenüber ausländischen Investoren ist Toronto die weltweit führende Börse für Bergbauaktien. Die Toronto Stock Exchange („TSX“) ist der Nexus einer hochspezialisierten Geschäftsgemeinschaft, die die Finanzierung von Unternehmen in allen Entwicklungsstadien ermöglicht. Ganze 75 Prozent aller Bergbauunternehmen entscheiden sich für eine Notierung an der TSX.

ÜBER OCIM

Die OCIM-Gruppe im Privatbesitz befindlicher Unternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte als Händler und Finanzgeber im Bereich strategischer Vermögenswerte zurückblicken.

OCIM wurde 1961 in Paris gegründet und wird nun von der dritten Generation der Gründerfamilie geleitet. Neben seinem historischen Kerngeschäft im Immobilienbereich hat sich OCIM über seine in Genf ansässige Tochtergesellschaft in andere strategische Sachanlagen, wie Münzprägung und Edelmetalle, diversifiziert. Als Handelsfirma handelt OCIM mit Metallen über die gesamte Wertschöpfungskette von Herstellern bis hin zu Endverbrauchern. Als Finanzhaus investiert OCIM in ein breit gefächertes Sortiment von Instrumenten und stellt der Wertschöpfungskette über Eigenkapital, Schuldtitel und alternative Investments Finanzmittel bereit.

