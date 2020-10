Essen (ots) - Der Essener Stromkonzern Steag will rund 1000 seiner 3500Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Das erfuhr die WAZ (WestdeutscheAllgemeine Zeitung, Donnerstagausgabe) aus unternehmensnahen Kreisen. Derradikale Schnitt ist Teil der neuen Strategie des Vorstands, die er am Mittwochdem Aufsichtsrat vorgestellt hat. Kern ist die Abschaltung der älterenSteinkohlekraftwerke und ein Fokus auf Erneuerbare Energien. Bis Anfang 2022will der Vorstand Klarheit schaffen, wann welches Kraftwerk vom Netz geht.Der sechs Ruhrgebietskommunen gehörende Konzern zieht damit die Konsequenzen ausdem Kohleausstieg. Während Braunkohlekraftwerke dem Ausstiegsgesetz zufolge nochbis 2038 laufen können, sollen die meisten Steinkohlekraftwerke bereits in denkommenden Jahren vom Netz gehen. Das trifft alle sechs deutschenSteag-Standorte, nur der jüngste Block 10 in Duisburg-Walsum könnte noch längerlaufen.Entsprechend fallen die meisten Stellen in den Kraftwerken weg, aber auch dieVerwaltung soll deutlich verkleinert werden, hieß es. Der Abbau treffe ebensodie technischen Serviceeinheiten, die auch Kraftwerke anderer Betreiber warten.Ziel sei ein sozialverträglicher Abbau ohne betriebsbedingte Kündigungen, hießes.Die Steag will sich künftig auf Erneuerbare Energien konzentrieren, etwa den Bauvon Solarparks. Und sie will anderen Industrien bei der Dekarbonisierung ihrerProduktionsanlagen helfen. Von ihrem bisherigen Kerngeschäft in Deutschland, denSteinkohlekraftwerken, muss sich die Steag verabschieden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4721788OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung