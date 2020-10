DIC Asset AG baut Institutional Business mit Ankäufen von rund 160 Mio. Euro weiter aus

Ankauf des Objekts "LOOK 21" im Zentrum von Stuttgart für rund 122 Mio. Euro

Büro-Neubau "HangarOne" in Köln-Ossendorf für rund 38 Mio. Euro erworben

Assets under Management steigen mit diesen Zukäufen auf rund 8,8 Mrd. Euro

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im September die Kaufverträge für zwei weitere hochwertige Büro-Objekte unterschrieben. Diese sind für bereits aufgelegte Anlagevehikel für institutionelle Investoren vorgesehen.

Insgesamt belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten (GIK) für beide Immobilien auf rund 160 Mio. Euro, womit seit Jahresbeginn allein im Geschäftsbereich Institutional Business der DIC Asset AG ein beurkundetes Ankaufsvolumen von rund 293 Mio. Euro erreicht wurde.

"Mit den beiden Neuzugängen in Köln und Stuttgart haben wir die Hälfte des diesjährigen Ankaufsziels von 500 bis 800 Mio. Euro für das Institutional Business erreicht. Weitere Akquisitionen befinden sich in der Pipeline und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Wir freuen uns über die Robustheit des deutschen Transaktionsmarkts und sind daher sehr zuversichtlich, wie geplant unsere Ankaufsziele in einem dynamischen Schlussquartal zu erreichen", kommentiert Johannes von Mutius, Chief Investment Officer der DIC Asset AG.

Für rund 122 Mio. Euro (GIK) wurde der Bauteil B des Objekts "LOOK 21" in der Heilbronner Straße im Zentrum von Stuttgart für einen Spezial-AIF erworben. Verkäuferin ist die USWM-Immobilien GmbH mit ihren beiden Gesellschaftern Südwestmetall (Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg) und dem Unternehmensverband Südwest. Die Mikrolage der Multi-Tenant-fähigen Immobilie zeichnet sich insbesondere durch die Lage im innerstädtischen Europaviertel und die sehr gute Verkehrsanbindung aus. Das Neubau-Objekt mit rund 11.200 qm vermietbarer Fläche verfügt mit seiner modernen Architektur über Landmark-Charakter und ist vollständig an einen bonitätsstarken Mieter aus dem Infrastruktursektor vermietet. Die Mietvertragslaufzeit beträgt 12 Jahre. Das Maklerhaus PH REAL Peter Holtz Real Estate aus Stuttgart hat die Verkäuferin im Rahmen des Verkaufsprozesses exklusiv beraten.