Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) lebt nicht nur von den großen Aufträgen, den großen Trends, wie dem US-Markt der seine Liebe zu den großen Anlagen mit 4 MW und mehr gerade erst entdeckt - wie die 312 MW-Order vom 18.09.2020 zeigte -wichtig sind auch die Aufträge zufriedener Kunden. die kontinuierlich Nordex berücksichtigen, wenn ein neuer "Park" errichtet werden soll.

Nordex Group hat einen 24-MW-Auftrag von ihrem Stammkunden Sancak Enerji in der Türkei erhalten. Für den Windpark "Baglar-3" wird die Nordex Group fünf Starkwindturbinen des Typs N133/4800 liefern. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service-Vertag über die Laufzeit von zehn Jahren.

Der Windpark "Baglar-3" entsteht in der Provinz Konya nahe der gleichnamigen Provinzhauptstadt, rund 200 Kilometer südlich von Ankara. Aufgrund der sehr humiden und kalten Winter am Standort liefert die Nordex Group die Turbinen in der Kaltklimavariante (CCV) aus. Die N133/4800 werden auf 110 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet. Bei einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 8 Meter pro Sekunde sind die Starkwindturbinen ideal für den Standort geeignet.

Im Sommer 2021 wird mit der Errichtung begonnen. Die Rotorblätter, Ankerkörbe und Türme für diesen Windpark bezieht die Nordex Group aus der Türkei. Aufgrund dieser lokalen Fertigung profitiert Sancak Enerji - wie alle Kunden der Nordex Group in der Türkei - von einer höheren Einspeisevergütung. "Baglar-3" ist der dritte Windpark, den die Nordex Group für Sancak Enerji mit Turbinen ausstattet. 2014 lieferte die Gruppe sechs Anlagen des Typs N117/3000 für den Windpark Urla und 2015 zudem 22 Turbinen des Typs N117/2400 für den Windpark Yahyali.

Die Produktion, die Auftragsauslieferungen, das Abarbeiten der Aufträge läuft derzeit rund bei Nordex, die Liquidität stimmt auch - revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 350 Mio. im Rahmen des Bürgschaftsprogramms der Bundesregierung und unter Beteiligung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erhalten Anfang August UND potentiell 402,5 Mio. EUR Zufluss aus dem Verkauf des Europäischen Projektgeschäfts an RWE (Vollzug im Q4 erwartet) - jetzt sollten langsam wieder auch mal die Auftragsbücher voller werden - Großaufträge in den nächsten Wochen/Monaten ständen Nordex gut zu Gesicht.