Facebook nutzt seine globale Reichweite um den Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Das Crypto-Währungsprojekt Lbra sollte vor allem in jenen Schwellenländern umgesetzt werden, in denen eine flächendeckende Bankeninfrastruktur fehlt. Anwender sollen mit ihren Smartphones via Libra zahlen können, ohne dass Überweisungs- oder Devisentauschgebühren fällig werden. Das Prinzip wäre auch in den entwickelten Industrienationen tragfähig, jedoch weht hier Mark Zuckerberg eine steife Brise entgegen. Seitdem die Pläne im Juni 2019 vorgestellt wurden, haben sich viele kritische Stimmen zu Wort gemeldet. Die Zentralbanken wollen ihr Geldmonopol verteidigen, Finanzaufseher befürchten, dass Libra Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerhinterziehung erleichtert. Zu befürchten ist, dass die Entwicklung bei Facebook behindert wird und etablierte Strukturen wie Zentralbanken selbst mit einer Crypto-Währung auf den Markt drängen.

Der Corona-Sell-Off erfasste Facebook im Rahmen der Erwartungen, wonach ein Kursverlust im Ausmaß der Benchmark S&P 500 beobachtet werden konnte. Überrascht hat das Papier jedoch im Rebound. Der Aktienkurs von Facebook konnte mit einem starken Rebound nach dem Corona-Sell Off sein All Time High am 26.08.2020 bei 304,67 US-Dollar markieren. In der darauf folgenden Konsolidierung hat die wichtige Unterstützung bei 241,71 US-Dollar gehalten, nachdem sie zweimal getestet wurde. Aktuell entwickelt sich der Kurs auf Basis der Unterstützung in Richtung der Widerstände bei 271,51 US-Dollar und 304,05 US-Dollar. Bis ins Jahr 2022 sind ordentliche Zuwächse beim Gewinn pro Aktie geplant und ergeben so ein erwartetes KGV von 20 unter Berücksichtigung der geplanten EPS in 2022. Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz.