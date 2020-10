(Im dritten Absatz wurde ein Tippfehler entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte den Handel am Donnerstag erholt aufnehmen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn lag der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex bei 12 826 Punkten und indizierte für das Börsenbarometer ein Plus von 0,51 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag rund 0,5 Prozent höher erwartet.

Das dominierende Motto an den Börsen laute derzeit Abwarten, erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Neue Impulse dürften spätestens mit der Präsidentschaftswahl in den USA und dem Ende der britischen Übergangsfrist beim Brexit kommen. "Spätestens dann wird der Dax aus seiner Seitwärtsrange ausbrechen", glaubt der Experte.