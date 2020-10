Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Bayer-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Die Kursentwicklung von Bayer treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Denn die Aktie muss ein Minus von rund fünf Prozent schlucken. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 50,40 EUR den Besitzer. Drohen jetzt weitere Abschläge oder bringen die nächsten Tage die Wende?

Das übergeordnete Bild hat sich mit diesem Abschlag deutlich eingetrübt. Da Bayer heute einen markanten Bereich unterschritten hat. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bis gestern lag dieses Tief bei 52,85 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

