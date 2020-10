Climate Investing: Von der Idee bis zur Umsetzung

Die Verpflichtungen der Investoren gegenüber der "Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (TCFD) sowie bestehende und geplante Regulierungen in Europa treiben die Maßnahmen der Finanzindustrie zur Bekämpfung des Klimawandels rasch voran. Mit der sich weiterentwickelnden Klimaforschung und -regulierung stellen sich Investoren einer ständig verändernden Herausforderung.

State Street Global Advisors hat eine Reihe von Leistungen entwickelt, um Kunden bei der Erreichung ihrer Investitionsziele im Hinblick auf die Besonderheiten des Klimawandels zu unterstützen.