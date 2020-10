- Manueller immunchromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischen Antigenen in humanen respiratorischen Proben (Nasen- und Rachenabstrich)



- Sehr gute Performance: 95%ige diagnostische Sensitivität und 100%ige diagnostische Spezifität



- Ergebnis in 20 Minuten bei einfacher Anwendung



- Einsatz am Point-of-Care durch geschultes Fachpersonal

- Laufende Studie prüft erstmalig auf Praxistauglichkeit im Selbsttestverfahren

Die Darmstädter R-Biopharm AG bringt als erstes deutsches Diagnostikunternehmen einen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest auf den Markt. Die Testlösung führt innerhalb von 20 Minuten zu einem zuverlässigen Ergebnis und kann direkt am Point-of-Care eingesetzt werden. Der Test gehört mit einer 95%igen diagnostischen Sensitivität und einer 100%igen diagnostischen Spezifität zu den sichersten am Markt. Die Ergebnisse der Performance wurden durch unabhängige Labore und Universitäten bestätigt.



Einsatzgebiet des Antigen-Schnelltests



Bei dem Test handelt es sich um einen manuellen immunchromatographischen Schnelltest (Lateral Flow) zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischen Antigenen in humanen respiratorischen Proben bei Personen mit begründetem Verdacht und/oder Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion. Er erlaubt die schnelle Diagnosehilfe zum Nachweis einer Atemwegsinfektion mit SARS-CoV-2 in Verbindung mit anderen klinischen Befunden und Laborbefunden. Das Produkt ist aktuell für den Einsatz durch Fachanwender in Krankenhauslaboren, Referenzlaboren, Privatlaboren oder staatlichen Laboren sowie durch medizinisches Personal in Gesundheitsämtern, Seniorenheimen und Arztpraxen vorgesehen. Der RIDAQUICK SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest kann ab Mitte Oktober direkt über R-Biopharm bezogen werden.



"Mit der Markteinführung des SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und schließen eine wichtige diagnostische Lücke im Nachweis der Infektionskrankheit", so Christian Dreher, Vorstandsvorsitzender der R-Biopharm AG. "Mit dem Testverfahren leisten wir einen sehr wichtigen Beitrag zur Entlastung der Labore und somit auch für das deutsche Gesundheitssystem."