Halo berichtet über die Aussendung des Rundschreibens und die geplante Nominierung für das Board of Directors

Toronto, Ontario – 30. September 2020 - Halo Labs Inc. („Halo“ oder das „Unternehmen“) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) gibt heute bekannt, dass das Rundschreiben der Unternehmensführung samt den dazugehörigen Unterlagen (zusammen die „Versammlungsdokumente“) im Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht wurde. Die Aussendung der Versammlungsdokumente an die Aktionäre des Unternehmens (die „Aktionäre“) erfolgte in Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) des Unternehmens, die virtuell am 21. Oktober 2020 um 11 Uhr vormittags (Zeit Toronto) abgehalten wird.

in Zusammenhang mit der Versammlung gibt Halo mit Freude bekannt, dass Herr Charles Kie für die Wahl zu einem Direktor des Unternehmens nominiert wurde. Herr Kie ist Gründungsmitglied und Chief Executive Officer der Firma New African Capital Partners. Zusätzlich ist Herr Kie noch Board-Mitglied ohne Geschäftsführungsbefugnis bei der Organisation EmpoweR Families for Innovative Philanthropy (ERFIP) – Edmond de Rothschild Foundations – Schweiz. Von Januar 2016 bis September 2018 war Herr Kie Geschäftsführer und CEO von Ecobank Nigeria, dem größten Teilunternehmen der Ecobank Group, wo er für die Restrukturierung verantwortlich zeichnete. Davor war Herr Kie vier Jahre lang in Südafrika bei Ecobank Transnational Inc. als Group Corporate Bank Head und anschließend als Group Executive of Corporate and Investment Banking tätig, wo er die Firmenaktivitäten in den Niederlassungen in Afrika sowie auf internationaler Ebene in 40 Ländern beaufsichtigte. Nach seinem Abschluss an der Ecole Superieure de Commerce d’Abidjan (Elfenbeinküste) absolvierte Herr Kie eine Ausbildung zum Trium Global Executive MBA an der London School of Economics, der New York University Stern und der HEC Paris. Darüber hinaus schloss Herr Kie ein Masterstudium (MSc) in Unternehmensrestrukturierung an der Universität Clermont Ferrand in Frankreich ab. Des Weiteren ist Herr Kie Absolvent des Advanced Management Program der Harvard Business School und spricht fließend Englisch und Französisch.