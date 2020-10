RED schließt erste ELAC-Apotheken an die Telematik-Infrastruktur an

München (ots) - Mit der Gabrieli- und der Spitalstadt-Apotheke in Eichstätt hat

RED die ersten Guten-Tag-Apotheken an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen.

Die Verbindung der beiden Apotheken mit dem im RED-Rechenzentrum gehosteten

Konnektor fand wie üblich nicht durch einen aufwendigen Technikereinsatz vor Ort

statt, sondern einfach und bequem für die Apotheken im Rahmen einer

entsprechenden Fernwartung.



Trotzdem ließ es sich RED-Geschäftsführer Jochen Brüggemann nicht nehmen, sich

selbst vor Ort von der erfolgreichen Installation zu überzeugen:





"Wir freuen uns sehr, das Vertrauen der Apotheken und Kooperationspartner inunsere Lösung endlich auch in der konkreten Anwendung bestätigen zu können. ELACElysee und die Guten-Tag-Apotheken sind für uns ein verlässlicher Partner, mitdenen wir gemeinsam die kommenden Herausforderungen der Digitalisierung meisternwerden. Mit unserer Lösung RED telematik ermöglichen wir schon heute, waszukünftig Standard sein wird, nämlich Apotheken von komplexen IT-Systemen zubefreien und diese in professionelle Rechenzentren auszulagern."Auch Martin Regensburger, Inhaber der Gabrieli- und der Spitalstadt-Apotheke inEichstätt hat die Vorteile des Konnektors im Rechenzentrum erkannt:"Die Installation war denkbar einfach.", erklärt er. "RED hat sich perFernwartung mit unserer Apotheke verbunden und innerhalb kürzester Zeit warenwir online. Dabei war es mir außerdem wichtig, dass wir alle Wartungsaufwände indie Hände von Profis geben können. Die Telematikinfrastruktur ist komplex genug,da muss ich mich und meine Mitarbeiter nicht auch noch mit einem Konnektor inder Apotheke belasten. Jetzt können wir in Ruhe abwarten, wie sich die TI unddas eRezept weiterentwickeln. Mit der Lösung von RED, die allen Spezifikationender gematik entspricht, sind wir auf jeden Fall bestens vorbereitet."RED Medical Systems entwickelt und vertreibt unter anderem mit RED medical dieerste und einzige vollständig webbasierte Arztsoftware für niedergelasseneÄrzte, die durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zertifiziert ist.Mit RED telematik bietet sie Arztpraxen und Apotheken einen Zugang in dieTelematik-Infrastruktur an, bei dem der Konnektor nicht vor Ort, sondern imRechenzentrum steht. Darüber hinaus ist RED connect mit über 37.000registrierten Nutzern der Marktführer für Videosprechstundensysteme inDeutschland.RED wurde im Jahr 2013 von Jochen Brüggemann und Alexander Wilms gegründet, ummit web- und cloudbasierten Systemen die tägliche Arbeit aller Heilberufler zuerleichtern. In Deutschland arbeiten für das Unternehmen derzeit rund 40hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Zahl ständig steigt.Pressekontakt:RED Medical Systems GmbHLutzstr. 280687 MünchenJochen Brüggemann (Geschäftsführer)mailto:presse@redmedical.deTel. +49 89 9545755 - 31http://www.redmedical.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144565/4721816OTS: RED Medical Systems GmbH