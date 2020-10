Aurania kündigt Overnight Finanzierungsangebot an

Nicht zur Verteilung an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 30. September 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) gibt bekannt, dass es ein über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens für einen Bruttoerlös von bis zu 10 Millionen CDN$ (das "Angebot") durchführt. Es wird erwartet, dass das Angebot gemäß einer Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen wird, die zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern (zusammen die "Underwriter") abgeschlossen wird.

Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt und es kann keine Gewähr für den Abschluss des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption"), die nach alleinigem Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, bis zu 30 Tage nach dem Abschluss zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

Das Unternehmen zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Offerings, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zusätzlich zu den Broker-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der im Rahmen des Offerings verkauften Mehrzuteilungsoption (die "Broker-Warrants"). Jeder Makler-Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Ausgabepreis zu jedem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants verfallen sollen.