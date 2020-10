Manchmal gibt es ikonische Fotos, in denen sich ein politischer Moment verdichtet. Das Foto sollte allerdings zu diesem Moment passen. Manchmal ist die Versuchung des Journalisten groß, eine Geschichte passend zum Foto zu erzählen. So wie eine Welt-Autorin in ihrem Text über die kommende US-Wahl, Donald Trump und die Unterschiede zwischen der Politik des Präsidenten

Der Beitrag Wie die „Welt“ einen G7-Gipfel neu erfand erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.