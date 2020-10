Heiko Majewski von APOCENNA CONSULTING findet passgenaue Personallösungen für die öffentliche Apotheke (FOTO)

Memmingen (ots) - Approbierte Apotheker sind in Deutschland seit einiger Zeit

nur noch schwer zu finden, Apotheken müssen vielerorts mit Personalengpässen

zurechtkommen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, auch kurzfristig motiviertes und

qualifiziertes Personal einstellen zu können. Heiko Majewski bietet mit APOCENNA

CONSULTING bundesweit passgenaue Lösungen.



Pharmazeutischer Fachkräftemangel in Deutschland





Der in Deutschland allgegenwärtige Fachkräftemangel zeigt sich auch inApotheken. Qualifiziertes und erfahrenes Personal ist deutschlandweit nur schwerzu finden. Besonders problematisch ist dies bei approbierten Apothekern. Dahersind kundenfreundlicheÖffnungszeiten und das Leisten von Nacht- und Wochenend-Notdienst oft nur miterheblichen Überstunden möglich. Dies bedeutet nicht nur eine chronischeÜberbelastung des bestehenden Personals, sondern kann sogar kurzfristig zuApothekenschließungen führen. Gerade in ländlichen Gegenden kann dies ein Risikofür die medizinische Versorgungsqualität sein. In städtischen Regionen wird diePersonalsituation durch eine höhere Fluktuationsrate verschärft, sodass auchhier häufig sehr kurzfristig Personalbedarf entsteht. Sich um eine passendePersonallösung zu kümmern, scheint für den Apothekeninhaber jedoch oft sehrzeitintensiv und auch wenig Erfolg versprechend.Eine auf die Vermittlung von pharmazeutischem Fachpersonal für die öffentlicheApotheke spezialisierte Personalberatung bietet professionelle Hilfe und findetgeeignete Lösungen.Heiko Majewski von APOCENNA CONSULTING findet passgenaue PersonallösungenHeiko Majewski ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich derPersonalvermittlung und -beratung tätig. Mit APOCENNA CONSULTING, einer Markeder Qire Group GmbH, bietet er zusammen mit seinem erfahrenen Team Apothekenpassgenaue Personallösungen an.Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung und optimal abgestimmte, effizienteRekrutierung von qualifiziertem und motiviertem Personal. Auftraggebern stehenverschiedene Optionen zur idealen Personalbesetzung zur Verfügung. Mit derprofessionellen Unterstützung des Teams von APOCENNA wird bei Bedarf innerhalbkürzester Zeit eine langfristig passende Personallösung oder eine zuverlässigeUrlaubs- oder Notfallvertretung vermittelt. Oder sogar ein Nachfolger und Käuferfür die Apotheke gefunden.Die Kunden von APOCENNA profitieren grundsätzlich von einer offenenKommunikation, effizienten Auftragsbearbeitung, Preistransparenz und einemfairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzliche Sicherheit gibt APOCENNA durch