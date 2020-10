Canada Nickel Company Inc. schließt erste Tranche der "Bought Deal" Privatplatzierung über 8 Millionen $ ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

TORONTO, 30. September 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V:CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, über einen Broker vermittelten "Bought Deal"-Privatplatzierungsfinanzierung abgeschlossen und insgesamt 5.350.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Angebotspreis von $ 1,50 pro Einheit (der "Emissionspreis") mit einem Bruttoerlös von insgesamt $ 8.025.000 (das "Angebot") emittiert hat. Die zweite Tranche der Finanzierung des Unternehmens, bestehend aus insgesamt 2.950.000 Stammaktien des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktien" (die "Flow-Through-Aktien") bezeichnet werden, zu einem Preis von 1,70 $ pro Flow-Through-Aktie für einen Bruttogesamterlös von 5.015.000 $ (das "Flow-Through-Angebot") soll am oder um den 14. Oktober 2020 abgeschlossen werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 2,10 $ pro Stammaktie bis zum 30. September 2022 (das "Ablaufdatum"), vorbehaltlich einer Anpassung und Beschleunigung in bestimmten Fällen. In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Warrants kann das Unternehmen einen beschleunigten Ablauf der Warrants auslösen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die "Börse") an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen (das "Ereignis mit vorzeitigem Ablauf") bis zu einem Datum, das 30 Handelstage nach dem Ereignis mit vorzeitigem Ablauf liegt, höher als 3,25 $ bleibt (das "Ereignis mit vorzeitigem Ablauf"), und zwar gemäß einer schriftlichen Mitteilung an den Warrant-Agenten und die Inhaber der Warrants und gemäß einer Pressemitteilung, die das Unternehmen innerhalb von zwei Tagen nach dem Ereignis mit vorzeitigem Ablauf unter Angabe des beschleunigten Ablaufdatums herausgibt.