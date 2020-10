Die Betriebsleistung dr VST stieg in den ersten sechs Monaten 2020 um 469 % auf 34,48 Mio. Euro von 6,07 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019, was auf die mehrheitliche Übernahme von Premiumverbund zum 01.07.2019 zurückzuführen ist. Das Eigenkapital konnte zum 30. Juni 2020 im Vergleich zum Jahresende 2019 von 11,75 Mio. Euro auf 15,04 Mio. Euro erhöht werden.

Halbjahreszahlen in Corona-Zeiten – die VST Building Technologies AG zeigt sich im ersten Halbjahr 2020 widerstandsfähig gegen die Covid-19-Pandemie und erwirtschaftet beim Betriebsergebnis (EBIT) eine schwarze Null (0,01 Mio. Euro) nach 0,63 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Periodenergebnis lag nach 0,15 Mio. Euro im Vorjahr per Ende Juni 2020 bei -0,71 Mio. Euro. Aufgrund der eingeschränkten Visibilität durch die anhaltende Covid-19-Pandemie stellt VST zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf .

Hinweis: Der Halbjahresfinanzbericht 2020 steht auf der Website des Unternehmens unter www.vstbuildingtechnologies.com zur Verfügung.

„Gut aufgestellt und hoch zufrieden“

Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen aufgrund seiner stabilen Marktposition, der umfangreichen Projektpipeline, der weiteren Forcierung der Wachstumsstrategie sowie der einzigartigen und patentierten Technologie gut aufgestellt.

„Angesichts des durch die Corona-Krise bedingten schwierigen Umfelds im Bausektor sind wir mit der Entwicklung im ersten Halbjahr hoch zufrieden. Wir konnten strategiekonform weitere Fortschritte in wichtigen Wachstumsfeldern erzielen und spüren nunmehr, nach den zunehmenden Lockerungen der Restriktionen in vielen Ländern, eine steigende Nachfrage nach unseren VST-Bausystemen. So konnten wir etwa im Juli 2020 einen Großauftrag über 36,5 Mio. Euro für ein Wohnbauprojekt in Kiel verzeichnen. Wir sind zuversichtlich, unsere Pipeline weiter ausbauen und unseren Wachstumskurs fortsetzen zu können, sofern sich keine gravierende Verschärfung der Pandemie einstellt, aus der sich signifikante Einflüsse auf unser operatives Geschäft ergeben“, sagt Kamil Kowalewski, Vorstand der VST Building Technologies AG.

VST-Anleihe 2019/24 notiert pari

ANLEIHE CHECK: Die in 2019 begebene Unternehmensanleihe der VST Building Technologies AG (ISIN DE000A2R1SR7) wurde im maximalen Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die fünfjährige Anleihe 2019/24 ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. ausgestattet, das halbjährlich ausgezahlt wird. Die VST-Anleihe 2019/24 notiert aktuell bei rd. 100% (Stand: 01.10.2020).

Eintritt in neue Märkte

Im ersten Halbjahr 2020 startete VST ein erstes Projekt in Dänemark, bei dem das Unternehmen Baukomponenten für ein Revitalisierungsprojekt in Kopenhagen liefert, und hat die Vertriebsaktivitäten in Polen aufgenommen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: VST Building Technologies AG

