Nano One Materials verzeichnet im dritten Quartal Mittelzufluss in Höhe von 5.820.269 CAD

Vancouver, Kanada, den 1. Oktober 2020 - Nano One Materials Corp. (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq Intl Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den folgenden aktuellen finanziellen Ereignissen bereitzustellen.

Nano One hat den ersten Meilenstein im Rahmen des von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) geförderten „Scaling Advanced Battery Materials“-Projekts erfolgreich abgeschlossen. Angesichts der Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf durchführbare Arbeiten im Rahmen des zweiten Projekt-Meilensteins hat es von SDTC und anderen Finanzierungspartnern eine Vorauszahlung in Höhe von 2.805.203 CAD für den zweiten Meilenstein erhalten.

Nach Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Halbjahr, welches am 30. Juni 2020 endete, hat das Unternehmen zudem Mittelzuflüsse in Höhe von 3.015.066 CAD im Zuge der Ausübung von 2.160.811 Optionsscheinen und Optionen erhalten.

Dan Blondal, CEO von Nano One, meint: „Die zusätzlichen Einnahmen in Höhe von fast sechs Millionen CAD stärken unsere finanzielle Position weiter, während wir mit unserer Technologie Fortschritte in Richtung der Kommerzialisierung machen.“

Das Unternehmen hat seinen Zwischenabschluss für den sechsmonatigen Zeitraum per 30. Juni 2020 („zweites Quartal 2020“) sowie den entsprechenden Lagebericht (Management Discussion and Analysis, „MD&A“) für diesen Zeitraum überarbeitet und erneut eingereicht. Grund hierfür war eine überarbeitete Darstellung der Kapitalflussrechnung. Es gab keine Änderungen in der Darstellung der Kapitalflussrechnung, der Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses (Comprehensive Loss) des Unternehmens oder Änderungen des Eigenkapitals des Unternehmens. Das Unternehmen hat im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 52-109 auch die interimistischen CEO- und CFO-Zertifizierungen eingereicht.

Über Nano One Materials

Nano One Materials hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden.

Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat- (LEP), Lithium-Nickel-Manganese-Kobalt-Oxid- (NMC) und Lithium-Manganese-Nickel-Oxid-(LMN) -Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.