Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,86 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatzanstieg und einer deutlichen Ergebnisverbesserung abgeschlossen; Umgesetzte Optimierungsmaßnahmen haben zu einer deutlichen Senkung der Kostenbasis geführt und damit auch die Break-Even-Eintrittsschwelle wesentlich gesenkt; Break-Even nun für das kommende Geschäftsjahr 2021 erwartet; Kursziel: 0,86 EUR/Aktie; Rating: Kaufen



Die Homes & Holiday AG agiert als Ferienimmobilienspezialist in ihrer Kernregion Balearen in einem attraktiven Marktumfeld. Auf dieser spanischen Inselgruppe wurden im Jahr 2019 Immobilien im Gesamtwert von rund 4,10 Mrd. EUR umgesetzt. Die Gesellschaft besitzt auf den Balearen in ihren Geschäftsbereichen Makler- und Ferienvermietungsbusiness eine gute Marktposition (Top-3-Positionierung) und damit eine gute Ausgangslage für zukünftiges Wachstum.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 konnte der Homes & Holiday-Konzern einen deutlichen Anstieg der Konzernumsatzerlöse verzeichnen. So sind die Erlöse in dieser Periode im Vergleich zum Vorjahr um 13,3% auf 2,21 Mio. EUR (VJ: 1,95 Mio. EUR) angewachsen. Die erzielten Umsatzerlöse wurden hierbei hauptsächlich von den (Lizenz-)Gebühreneinnahmen aus dem Maklerbereich in Höhe von 1,27 Mio. EUR getragen. Wir gehen davon, dass die Nettoumsatzerlöse aus dem Maklergeschäft auf einem Verkaufsvolumen von rund 65,0 Mio. EUR resultierten.



Vor dem Hintergrund der vorherrschenden Corona-Krise und den hiermit verbundenen negativen Folgen für die Tourismus- und

Immobilienmaklerbranche, haben auch wir unsere bisherigen Prognosen angepasst. In Anbetracht der bisherigen deutlichen Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung und den erwarteten weiteren schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, rechnen wir für das Geschäftsjahr 2020 nun lediglich mit Umsatzerlösen in Höhe von 1,13 Mio. EUR (zuvor: 2,78 Mio. EUR). Bedingt durch das deutlich geringere erwartete Geschäftsvolumen, kalkulieren wir mit einem negativen EBITDA in Höhe von -0,32 Mio. EUR (zuvor: 0,13 Mio. EUR).