VERIANOS SE: VERIANOS bestellt neuen geschäftsführenden Direktor und vollzieht Rechtsformwechsel zur Europäischen Aktiengesellschaft

Ole Sichter per 1. November 2020 zum neuen geschäftsführenden Direktor bestellt

Rechtsformwechsel zur monistischen Societas Europaea vollzogen

Köln/Frankfurt am Main, 1. Oktober 2020 - Die VERIANOS SE, das börsengelistete Immobilienunternehmen (ISIN DE000A0Z2Y48) mit Fokus auf Value Investments im europäischen Small- and Mid-Cap Immobiliensegment, hat mit Wirkung zum 1. November 2020 Ole Sichter als weiteren geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. Nach Stationen u. a. bei Tishman Speyer in New York sowie DaimlerChrysler Immobilien, Euro Ejendomme AG und Silverton Advisory war Herr Sichter zuletzt als Geschäftsführer und Head of Transactions Germany bei Principal Real Estate Europe (vormals INTERNOS Global Investors) in Frankfurt am Main tätig. Insgesamt verfügt Herr Sichter über mehr als 18 Jahre einschlägige Branchenerfahrung.

Bei VERIANOS wird der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Verantwortung der Bereiche Investment, Asset- und Portfolio Management sowie Development für eigene Immobilienfonds wie auch als Dienstleister für Dritte liegen.

Diego Fernández Reumann, Vorsitzender des Verwaltungsrats der VERIANOS SE: "Als Value Investor sind wir spezialisiert auf die Identifikation von Chancen in der Repositionierung und Restrukturierung von Immobilen und der damit verbundenen Schaffung von Mehrwerten für unsere Anleger, national wie auch international. Wir freuen uns sehr, dass wir hierfür mit Ole Sichter einen sehr erfahrenen und versierten Kollegen für VERIANOS gewinnen konnten, der uns mit seiner Expertise auch bei der weiteren Internationalisierung unseres Geschäftsmodells und dem damit verbundenen Wachstumsbestreben unterstützen wird."