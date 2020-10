Startschuss für die bundesweite Vergabestatistik

Wiesbaden (ots) - Die neue bundesweite Vergabestatistik startet am heutigen 1.

Oktober 2020. Die Auftraggeber aller staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen)

werden nun Daten über die von ihnen vergebenen Aufträge oder Konzessionen an das

Statistische Bundesamt (Destatis) melden, das die Vergabestatistik im Auftrag

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchführt.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier: "Öffentliche Aufträge sind ein maßgeblicher

Wirtschaftsfaktor. Laut Schätzung der OECD entfällt in Deutschland ein

jährliches Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro auf öffentliche Aufträge.

Leider fehlen uns aber bislang valide Zahlen. Das wird sich künftig dank der

bundesweiten Vergabestatistik ändern. Mehr als das: Wir werden wertvolle

Informationen darüber erhalten, wie sich die Aufträge und Konzessionen der

öffentlichen Hand über Bund, Länder und Kommunen verteilen, in welchen Bereichen

Nachhaltigkeitskriterien bei den Vergabeverfahren eine Rolle spielen oder in

welchem Umfang öffentliche Aufträge an kleine und mittlere Unternehmen erteilt

werden. So werden wir wichtige Erkenntnisse über diesen zentralen Bereich

erhalten. Ich danke dem Statistischen Bundesamt für die sehr gute Zusammenarbeit

bei der Umsetzung der Vergabestatistik."







