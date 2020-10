Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.10.2020

Kursziel: 4,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Preview: Trotz traditionell schwächerem Q3 dürfte ad pepper ein Rekordquartal erzielen



ad pepper wird voraussichtlich Mitte Oktober vorläufige Q3-Zahlen veröffentlichen, die an die erfreuliche Entwicklung in H1/20 anknüpfen sollten.



Umsatz- und Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich: Nach dem starken ersten Halbjahr mit einem Erlöswachstum von +10,2% yoy sowie einer deutlich überproportionalen Ergebnisentwicklung (EBITDA: +76,1% yoy) sollte sich bei ad pepper im dritten Quartal die positive operative Entwicklung fortgesetzt haben. Konkret halten wir einen Umsatz von 5,8 Mio. Euro (+14,5% yoy) sowie ein EBITDA i.H.v. 0,7 Mio. Euro (+20,4% yoy) für realistisch, was bei ad pepper Höchstwerte für ein Q3 darstellen würde.

Dabei dürfte ad pepper wie schon in H1/20 von einer Beschleunigung des Digitalisierungstrends mit einer damit einhergehenden

Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitieren. Weiteren Rückenwind sollte das Unternehmen nicht zuletzt durch die nach wie vor bestehenden COVID-19-Einschränkungen im stationären Handel spüren. Aufgrund der stark diversifizierten Kundenbasis sollten Werbebudgets von Unternehmen aus der sogenannten 'Stay-at-home-Economy' (u.a. Sport, Freizeit & Hobbies, Home & Garden sowie Toys & Games) die rückläufigen Werbeausgaben anderer Endkunden (u.a. Travel, Hotel und Transportation) deutlich überkompensieren. Darüber hinaus hat das Affiliate-Netzwerk Webgains in H1/20 rund 200 Neukunden aus diversen Branchen gewonnen. Da das Onboarding u.E. einige Wochen in Anspruch nimmt, dürften die Effekte hieraus erst in H2/20 vollständig sichtbar werden. Neben Webgains zeigte auch die Full-Service-Agentur ad agents durch die erneute Platzierung im Fachmedium iBusiness unter den Top 10 der Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland (Platz 8 von 66), dass die Marktposition trotz des durchaus kompetitiven Wettbewerbsumfelds sehr gut ist.